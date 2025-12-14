Lord sichert Aue einen Zähler beim besten Heimteam der 3. Liga

Duisburg - Punktgewinn für den FC Erzgebirge Aue beim besten Heimteam der 3. Liga! Die Veilchen trotzen dem MSV Duisburg am Samstag vor 18.508 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena ein torloses Remis ab, bleiben dadurch aber weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz.

Enge Zusammenarbeit zwischen Aue-Coach Jens Härtel mit seinem neuen Co-Trainer Lars Fuchs, der vor Anpfiff auch die Ansprache in der Kabine hielt. © Imago / Eibner

Wie schwer der Gang an die Wedau werden würde, musste jedem von vornherein klar sein. Duisburg ist als einziger Drittligist daheim noch ungeschlagen und hatte vor der Begegnung mit dem Schacht jedes Heimspiel mindestens einmal getroffen.

Erschwerend hinzu kamen bei den Lila-Weißen die Ausfälle der Leistungsträger Martin Männel, Julian Guttau und Marcel Bär. Das Fehlen der beiden letztgenannten Offensivakteure machte sich auf dem zugegeben schwierig zu bespielenden Geläuf bemerkbar.

Aue kaum mit großartigen Akzenten im eigenen Ballbesitz. Die Zebras dagegen immer wieder mit ihren Aktionen, davon die beste kurz vor dem Pausenpfiff.

Mika Clausen und Boris Tashchy mit dem Ballverlust im Mittelfeld und dann ging die Post ab über das Ex-Veilchen Florian Krüger (45.+1.). Der Angreifer zog am Sechzehner von links nach innen und zog ab.

Louis Lord - wie schon gegen Ingolstadt ein guter Männel-Vertreter - machte sich ganz lang und lenkte den Abschluss an den Pfosten.