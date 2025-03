Bittere Aue-Pleite gegen Cottbus: Schiri-Experte sieht zwei klare Fehler

Cottbus/Aue - Der FC Erzgebirge Aue kassierte am Samstag gegen Cottbus eine unverdiente 0:1-Niederlage . Für Schiedsrichter-Experte Babak Rafati (54) gab es jedoch zwei Fehlentscheidungen des Unparteiischen Lars Erbst (30) , die großen Einfluss auf das Ergebnis hatten.

Fassungslos: Für Aue-Coach Jens Härtel (55) spielte Linus Rosenlöcher (24) eindeutig den Ball. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Ex-FIFA-Referee analysiert wöchentlich brenzlige Entscheidungen der Partien für das Portal Liga3Online. So auch die Veilchen-Pleite in Cottbus am Wochenende.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit kam es da zur ersten strittigen Szene in den Augen vom Experten: Im Mittelfeld ging Dennis Slamar (30, Cottbus) mit einem hohen Bein in einen Zweikampf mit Aue-Spieler Borys Tashchy (31) und traf ihn. Schiedsrichter Erbst beließ es bei einer Ermahnung.

Eine Fehlentscheidung? Laut Rafati ging Slamar mit "einem hohen Bein" zum Ball und spielte dabei zwar das Leder, traf anschließend aber im Bewegungsablauf seinen Gegenspieler Tashchy im Oberkörperbereich.

Das sei nicht nur "schmerzhaft", sondern auch ein "rücksichtsloser Einsatz", weshalb es laut Rafati eine Gelbe Karte hätte geben müssen.

"Eine Fehlentscheidung, es nur bei einer Ermahnung zu belassen", so der 54-Jährige.