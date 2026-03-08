Aue verliert gegen Aachen: Fans wenden sich von ihrer Mannschaft ab!

Aue - Erzgebirge Aue verliert 1:3 (0:2) gegen Alemannia Aachen und sorgt für Fanfrust. Die eigenen Anhänger kehrten ihrer Mannschaft aufgrund einer teils erschreckend schwachen ersten Halbzeit minutenlang den Rücken.

Der in dunklen Trikots spielende FCE probierte viel nach vorn. Es sprang aber wenig Ertrag dabei raus. So wie hier Vincent Ocansey und Luan Simnica (v.l.n.r) standen sich die Veilchen oft selbst im Weg. © Frank Kruczynski

Wer den Schaden hat... Aue trat anlässlich des 80-jährigen Vereinsbestehens in komplett schwarzer Kluft auf. Wirkte bei dem Trauerspiel in der ersten Hälfte irgendwie passend. Mit dem ernüchternden Auftritt trägt man den Drittligafußball im Schacht auch zu Grabe.

Klar kann Vincent Ocansey das 1:0 machen, aber wie stümperhaft war denn einmal mehr das Verhalten gegen den Ball? Aachen verlagerte über den Aufbau von hinten durch Keeper Manuel Riemann auf die linke Seite.

Bei dessen langem Schlag unterlagen zwei Veilchen im Kopfballduell.

Danach gelang es Luan Simnica und Pascal Fallmann nicht den Gegner zu stellen und Lars Gindorf (24.) machte es richtig schlitzohrig zwischen Martin Männel und dem Pfosten hindurch ins kurze Eck.

Keine drei Minuten später ließ sich Aue wieder übertölpeln.