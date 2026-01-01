Aue gelingt Sportchef-Coup: Ex-Bayern-Star Tarnat wird Heidrich-Nachfolger

Aue - Das neue Jahr geht ja mal gut los! Der FC Erzgebirge Aue hat am Neujahrsabend die vakante Position des Sportgeschäftsführers mit dem langjährigen Bayern-Profi und Champions League-Sieger von 2001, Michael Tarnat neu besetzt. Der 56-Jährige wird am kommenden Montag zum Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin in Aue erwartet.

Der ehemalige Sportchef Matthias Heidrich (48) musste nach über drei Jahren beim FC Erzgebirge Aue gehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe", wird Tarnat in der Pressemitteilung des Kumpelvereins zitiert.

"Wir freuen uns, mit Michael Tarnat einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann für unseren FC Erzgebirge Aue begeistert zu haben. Er erhält von uns alle notwendige Unterstützung, um so schnell wie möglich anzukommen und perspektivisch die richtigen Entscheidungen treffen zu können", erklärt Sportvorstand Jens Haustein.

Tarnat fungierte nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Profi sowohl beim FC Bayern als auch bei Hannover 96 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, verfüge folglich über ein hervorragendes Netzwerk.

Den Verantwortlichen im Lößnitztal war es nach dem Personalbeben Mitte Dezember, als Co-Trainer Jörg Emmerich und Sportchef Matthias Heidrich zeitgleich ihre Posten räumten, wichtig gewesen, zügig Nachfolger zu benennen.