Aue gelingt Sportchef-Coup: Ex-Bayern-Star Tarnat wird Heidrich-Nachfolger
Aue - Das neue Jahr geht ja mal gut los! Der FC Erzgebirge Aue hat am Neujahrsabend die vakante Position des Sportgeschäftsführers mit dem langjährigen Bayern-Profi und Champions League-Sieger von 2001, Michael Tarnat neu besetzt. Der 56-Jährige wird am kommenden Montag zum Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin in Aue erwartet.
"Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe", wird Tarnat in der Pressemitteilung des Kumpelvereins zitiert.
"Wir freuen uns, mit Michael Tarnat einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann für unseren FC Erzgebirge Aue begeistert zu haben. Er erhält von uns alle notwendige Unterstützung, um so schnell wie möglich anzukommen und perspektivisch die richtigen Entscheidungen treffen zu können", erklärt Sportvorstand Jens Haustein.
Tarnat fungierte nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Profi sowohl beim FC Bayern als auch bei Hannover 96 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, verfüge folglich über ein hervorragendes Netzwerk.
Den Verantwortlichen im Lößnitztal war es nach dem Personalbeben Mitte Dezember, als Co-Trainer Jörg Emmerich und Sportchef Matthias Heidrich zeitgleich ihre Posten räumten, wichtig gewesen, zügig Nachfolger zu benennen.
Erzgebirge Aue gelingt mit Bayern-Profi und Champions League-Sieger ein großer Coup
Mit Lars Fuchs wurde im Handumdrehen ein Emmerich-Ersatz unter Vertrag genommen. Bei der Heidrich-Nachfolge wollte man spätestens bis Mitte Januar Nägel mit Köpfen machen.
Wie der Drittligist in seiner Pressemitteilung schreibt, war in den Auswahlprozess neben Präsident Thomas Schlesinger und Haustein auch der vorübergehende Berater Steffen Ziffert eingebunden. Und dem Triumvirat gelang nun dieser Coup!
Der einstige Linksverteidiger Tarnat absolvierte 363 Bundesliga-Spiele für den MSV Duisburg, den Karlsruher SC, die Bayern und Hannover 96. Zudem bestritt er 19 Länderspiele und gehörte zum deutschen WM-Aufgebot 1998.
Mit dem Rekordmeister holte Tarnat 13 Titel, darunter die Champions League 2001, als im Finale der FC Valencia im Elfmeterschießen bezwungen wurde.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Panama Pictures, PICTURE POINT / S. Sonntag