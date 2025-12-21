Filmreife Lord-Vorstellung: Aue-Keeper sorgt für versöhnliche Weihnachten

Aue - Wenn dein Team gegen Schlusslicht Schweinfurt 4:0 (2:0) gewinnt , der Torhüter aber aus der Kurve auf den Zaun gerufen wird, sagt das einiges über den Spielverlauf aus. Tatsächlich wäre die Mettenschicht für Erzgebirge Aue ohne einen wiederholt glänzend aufgelegten Louis Lord gänzlich anders verlaufen. Der 22-Jährige war seinen Vorderleuten gerade in der wackligen ersten Halbzeit ein starker Rückhalt, aber auch nach dem Seitenwechsel stets hellwach.

Louis Lord (22, M.) wurde nach dem Sieg gegen Schweinfurt von den Fans in der Kurve gefeiert. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Natürlich hatte ich ein paar Szenen, die mir als Torhüter einfach guttun. Ich glaube aber, wir sind auch als Mannschaft gut zusammengerückt. Wir halten zusammen die Null und bügeln gemeinsam die Fehler aus", sagt der junge Lord.

Alle hätten sich reingehauen und letztlich auch das nötige Quäntchen Glück sei aufseiten der Veilchen gewesen. Dem ist man sofort geneigt, zuzustimmen. Zwei Eigentore (21./45.+1.) ebneten letztlich den Weg zum Sieg - und eben Lords Paraden (10./29./39.). Einmal rettete zudem Pascal Fallmann auf der Linie.

Dafür gab's nach Abpfiff den Ruf aus der Kurve - erstmals in den zweieinhalb Jahren, die er jetzt schon im Schacht hält.

"So viele Gelegenheiten zu Hause hatte ich bisher noch nicht", schmunzelt Lord, der in die Saison als Nummer drei hinter Martin Männel (37) und Max Uhlig (19) gegangen war. Letztes Jahr war er mangels Einsatzperspektiven für die Rückrunde an Regionalligist Stuttgarter Kickers ausgeliehen worden.