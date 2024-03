Ex-Profi und Experte Toni Wachsmuth blickt auf Erzgebirge Aue und FSV Zwickau

Sie sind absolut gefestigt und eingespielt. Pavel Dotchev (58) macht keine sonderlichen Experimente, sondern vertraut auf ein 4-2-3-1 mit einer klaren Achse um Martin Männel (35) - für mich einer, wenn nicht der beste Torhüter in der 3. Liga - Anthony, Barylla (26), Mirnes Pepic (28), Marco Schikora (29), Boris Tashchy (30) und Marcel Bär (31). Dazu spielen sie einen ansehnlichen Fußball.

Was Aue ausmacht:

Betrachtet man das Große und Ganze, befindet sich Aue zehn Spieltage vor Schluss mit 42 Punkten im Soll. Der Klassenerhalt ist nahezu eingetütet und man befand sich bisher fast permanent in der ersten Tabellenhälfte. Dass Potenzial in der Mannschaft steckt, haben Spiele wie gegen Dresden gezeigt. Um ganz vorne heranzurücken, hätte das Heimspiel gegen Münster gewonnen werden müssen.

In der Hinrunde konnte der FCE seine Durststrecke mit einem Heimsieg gegen Saarbrücken beenden. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Ambitionen für die restliche Saison:

Aue kann befreit aufspielen, da andere den Druck haben, die Gejagten zu sein. Wenn man in einen Lauf hineinkommt, ist es auch möglich, zehn Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben. Eine ähnliche Situation hatten wir 2016/17 in der Rückserie mit dem FSV Zwickau.

Dazu hat Aue bis auf Ulm alle Aufstiegsanwärter bereits gespielt. Selbst wenn es nicht zu den ersten drei reicht, sollte man bis zum Schluss um Platz vier und die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal kämpfen, denn der Landespokal als zweite Option ist kein Selbstläufer!

Das morgige Auswärtsspiel in Saarbrücken:

Es könnte von Vorteil sein, dass das anstehende Pokal-Nachholspiel gegen Gladbach nächsten Dienstag bei Saarbrücken im Hinterkopf mitspielt und dadurch vielleicht ein paar Prozentpunkte fehlen.