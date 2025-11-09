Fairplay-Aktion des Jahres? Verls Arweiler mit toller Reaktion nach Stefaniak-Verletzung

Verl/Aue - Ist das die Fairplay-Aktion des Jahres? Jonas Arweiler (28) hat wenige Minuten nach seinem bitteren Eigentor die Möglichkeit den SC Verl gegen Erzgebirge Aue wieder in Führung zu bringen. Doch er schießt absichtlich daneben, weil sein Gegenspieler Marvin Stefaniak (30) schmerzverzerrt zu Boden ging.

Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30) musste behandelt werden - und später vom Platz. © picture point/Sven Sonntag

Es lief die 81. Minute in der Sportclub Arena. Aue versuchte sich links hinten zu befreien. Stefaniak, als Linksverteidiger aufgeboten, spritzte am Strafraumeck dazwischen, spielte dadurch den Ball zu Erik Weinhauer (24).

Der legte wieder zurück und Stefaniak nahm Tristan Zobel mit, der dann wiederum Weinhauer anspielte. Statt im Vorwärts-, ging's weiter im Rückwärtsgang. Weinhauer auf Stefaniak, der den Ball gar nicht erst annahm, sondern sofort die rechte Hand hob.

Als Arweiler ihm den Ball dadurch abluchste, konnte er schon nicht mehr reagieren. Der Verler holte aus, versuchte jedoch nicht mal im Ansatz, den Ball aufs Tor zu schießen, sondern drosch das Leder weit neben das Gehäuse von Martin Männel.

Stefaniak ging derweil auf die Knie, griff sich ans linke Schienbein. Coach Jens Härtel (56) reagierte, nahm ihn runter und brachte Youngster Paul Seidel (19). Wie Pressesprecher Lars Töffling (55) hinterher auf TAG24-Nachfrage aufklärte, besteht Verdacht auf eine Wadenzerrung.