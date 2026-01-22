Favoritenrolle gegen Ulm? Aue-Coach Härtel sieht das "extrem schwierig"

Aue - Vor Erzgebirge Aue liegt das klassische Sechs-Punkte-Spiel. Gewinnen die Veilchen im direkten Abstiegsduell gegen den SSV Ulm, vergrößern sie den Abstand zu den Spatzen auf neun Zähler. Verlieren sie, schmilzt der Vorsprung auf drei Zähler zusammen.

Steht Aue-Spieler Julian Guttau (26) nach seiner Verletzung am Samstag wieder auf dem Rasen? Wahrscheinlich nicht - die Veilchen brauchen wohl noch etwas Geduld. © picture point/Sven Sonntag

"Es ist ein enges Spiel, wo vieles auch im Kopf entschieden wird", meinte Jens Härtel (56) auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag. Personell fehlt im Vergleich zu Rostock (1:2) lediglich Erik Majetschak (25) verletzungsbedingt.

Dafür kehren Pascal Fallmann (22, war erkrankt) und Marvin Stefaniak (30, Gelbsperre) zurück. Bei Julian Guttau (26, Syndesmoseband) brauche es dagegen noch mehr Geduld."'Marv' und 'Gutti' hatten ein paar Probleme unter der Woche. Bei 'Marv' denke ich, wird es für den Kader reichen, bei 'Gutti' eher nicht. Er braucht mehr Trainingseinheiten. Wir werden aber das Abschlusstraining abwarten", so Härtel.

Nach dem ohnehin couragierten Auftritt gegen die Kogge gibt es also wenig Grund für Wechsel. Härtel: "Grundsätzlich müsste man nichts verändern, denn die Jungs haben das ordentlich gemacht. Trotzdem muss man in die Trainingswoche hineinschauen, was die Aufgaben sind und der Gegner macht."

Demnach wäre Rechtsverteidiger Fallmann eine Überlegung für die Startelf. Marcel Bär (33) könnte noch etwas mehr Einsatzzeit erhalten als die 68 Minuten gegen Hansa.