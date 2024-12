FC Erzgebirge Aue: Besinnlicher Abschluss mit dem Tribünengast Härtel?

Aue - Letzte Schicht 2024, das Spiel für die Geschichtsbücher in Sandhausen im (Weihnachts-)Sack und der neue Chefcoach Jens Härtel (55) im Publikum: die Mettenschicht gegen 1860 München läuft bei den Veilchen nicht umsonst unter "Vorfreude, schönste Freude". Waren die letzten Wochen eher was für Knecht Ruprecht, ist jetzt im Lößnitztal die Besinnlichkeit eingekehrt.

Endlich wieder feiern: Das Torfestival in Sandhausen war wichtig für den Weihnachtsfrieden. © imago/Jan Huebner

Mit der offiziellen Mitteilung, dass der erfahrene Härtel die Nachfolge des freigestellten Pavel Dotchev (59) antritt, ging in Fan-Kreisen ein sichtliches Aufatmen einher. Gerade was die sozialen Medien anbelangte - aber nicht nur die - war der 55-Jährige, der bereits Magdeburg und Rostock in die 2. Bundesliga führte, der favorisierte Kandidat.

Härtel war in Aue schon länger ein Thema (Tag24 berichtete). Dass es nun auch geklappt hat, kam für die Befürworter einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk gleich.



Dem folgte drei Tage später das furiose Zehn-Tore-Spektakel in Sandhausen. Es war der erste Sieg nach der Serie von drei Niederlagen mit 3:8 Toren, die sich an die Veröffentlichung der vorzeitigen Trennung von Dotchev anschloss. Insofern war der Dreier, wie die Härtel-Verpflichtung, wichtig für den Weihnachtsfrieden.