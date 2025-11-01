FC Erzgebirge Aue: Comeback von Marcel Bär steht bevor

Aue - Das Comeback von Marcel Bär (33) beim FC Erzgebirge Aue , es rückt immer näher! Etwas mehr als 33 Wochen nach seinem Achillessehnenriss steht die Rückkehr in den Kader kurz bevor. Ob es bereits am Samstag gegen Jahn Regensburg so weit ist, wollte Cheftrainer Jens Härtel (56) zur Spieltags-Pressekonferenz nicht abschließend beantworten. Man spürt dennoch, wie sehr sie den erfahrenen Torjäger herbeisehnen.

Könnte schon am Samstag gegen Regensburg ein paar Minuten zum Einsatz kommen: Marcel Bär (33). © picture point/Sven Sonntag

"Er tut uns gut, schon auf dem Trainingsplatz. Er ist ein erfahrener Spieler, er spricht und das Gefühl für die Räume und die Positionierung hat er nicht verloren", entgegnete Härtel auf die TAG24-Frage, wie wichtig Bärs Rückkehr ist.

Allerdings gab der erfahrene Fußballlehrer zu bedenken, dass er ab dem Zeitpunkt des ersten Einsatzes nicht daran abgerechnet werde, wie lang er "draußen war", sondern, dass er voll einsatz- und leistungsfähig ist.

Härtel: "Da fehlen noch ein paar Prozent, aber für ein paar Minuten könnte es reichen. Dem will ich nicht vorgreifen, aber klar wäre es für alle schön, ihn wieder im Kader zu sehen und auch für die Stimmung im Kader wäre es nicht abträglich."



Und weiter: "Ich will allerdings nicht zu viel Druck auf Marcel aufbauen und sagen, alle Sorgen an Torerzielung, die wir haben, laden wir jetzt auf seine Schultern."