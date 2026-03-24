FC Erzgebirge Aue: DFB ermittelt gegen Coach Dabrowski!

Ließ nach dem Mannheim-Spiel bei MagentSport Dampf ab: Aue-Trainer Christoph Dabrowski (47). © IMAGO/Steinsiek.ch

Grund sind die Aussagen des Trainers rund um die 1:2-Niederlage in Mannheim. Dabrowski hatte seinem Ärger nach der Pleite in einem Interview mit MagentaSport Luft gemacht.

Während der Partie war Aue ein Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt worden. Im Mittelpunkt stand aber vor allem das Tor des Mannheimers Terrence Boyd (35), bei dem der Ball von der Lattenunterkante abgeprallt war und die Torlinie nicht vollständig überquert hatte.

"Ich bin maximal frustriert. Wenn ich mir das 2. Gegentor angucke: Das sehe ich von 80 Metern draußen an der Linie, dass der Ball niemals im Tor ist", hatte Dabrowski im Anschluss geschimpft: "Ich brauche mir den Scheiß nicht mehr angucken."

Er kritisierte dabei auch den Unparteiischen Timon Schulz direkt: "Ich habe ihn gefragt, wie alt er ist und ob er berechtigt ist, schon ein Drittligaspiel zu pfeifen."