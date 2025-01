FC Erzgebirge Aue gegen Lok Leipzig: Testspiel abgesagt!

Aue/Leipzig - Der FC Erzgebirge Aue hat derzeit mit einem geschwächten Kader zu kämpfen. Aus diesem Grund muss das geplante Testspiel gegen Lok Leipzig am kommenden Sonntag abgesagt werden.

Das wird nicht einfach: Aue-Trainer Jens Härtel (55) muss trotz der zahlreichen Ausfälle einen starken Kader gegen VfL Osnabrück aufstellen. © picture point/Sven Sonntag

Aue-Coach Jens Härtel (55) hat aktuell nicht viel Auswahl. Kilian Jakob (26) und Maxim Burghardt (20) sind gesperrt. Dazu kommt eine heftige Krankheitswelle: Steffen Nkansah (28), Tim Hoffmann (19) und Ali Loune (22) hat es erwischt.

Zudem ist noch nicht klar, ob die zuletzt fehlenden Mirnes Pepic (29), Pascal Fallmann (21) und Sean Seitz (22) schon wieder einsatzfähig sind.

"Auch für Marvin Stefaniak (29) wird es nach seiner Bronchitis nicht für die Startelf reichen", heißt es vom FCE.

Daher wird das Testspiel gegen Lok Leipzig abgeblasen. Hintergrund: Das Punktespiel gegen den VfL Osnabrück am morgigen Samstag geht vor.

Beim Testspiel am Sonntag wären Spieler zum Einsatz gekommen, die beim Osnabrück-Match nicht auf dem Rasen stehen. Da allerdings derzeit so viele Kicker ausfallen, hätten einige Spieler am Samstag und Sonntag ran gemusst - eine zu hohe Belastung.

Stattdessen fokussiert sich Aue-Coach Härtel auf das erste Heimspiel des Jahres am Samstag gegen den VfL Osnabrück. Eine Herausforderung für den Aue-Trainer: Er muss bis dahin einen starken Kader zusammenwürfeln - einfach wird das aufgrund der zahlreichen Ausfälle nicht.