Die Wege trennen sich: Boris Tashchy verabschiedet sich vom FC Erzgebirge Aue
Aue - Der FC Erzgebirge Aue und Boris Tashchy (32) gehen nun endgültig getrennte Wege. Dies gab der seit Wochen wechselwillige Offensivspieler am Samstagabend via Instagram bekannt.
"Heute möchte ich verkünden, dass der FC Erzgebirge Aue und ich beschlossen haben, unsere Zusammenarbeit zu beenden", beginnt der Post des 32-Jährigen, der nach der 0:3-Heimniederlage gegen den SSV Ulm Ende Januar freigestellt worden war, um sich einen neuen Verein zu suchen.
"Zunächst einmal möchte ich dem Verein meine aufrichtige Anerkennung für die letzten dreieinhalb Jahre aussprechen. Ich bin meinen Teamkollegen und allen Mitarbeitern dankbar, die zu dieser Zeit beigetragen haben", so Tashchy.
Vor allem unter Pavel Dotchev gehörte der gebürtige Ukrainer zu den unangefochtenen Leistungsträgern, war zwischenzeitlich einer der Vizekapitäne und bestritt insgesamt 117 Drittligaeinsätze (zwölf Tore/13 Vorlagen) für den Schacht.
Abschied von Erzgebirge Aue: Boris Tashchy bedankt sich bei den Fans
In der Spätphase der letzten Saison ließ er sich nach TAG24-Infos fitspritzen, fiel dann zu Beginn der laufenden Saison wegen anhaltender Kniebeschwerden aus.
Dass er mit Dotchevs Nachfolger Jens Härtel nie richtig warm wurde, war hinter vorgehaltener Hand gesagt worden.
Tashchys Abschiedsgruß legt das nun nochmal nahe. So heißt es weiter: "Eine ganz besondere Anerkennung geht an Pavel Dotchev - für die Freude am Fußball, die gemeinsamen Siege, Ehrlichkeit und Fußballweisheiten, die leider danach fehlte."
Bedanken wollte er sich auch bei Ex-Sportchef Matthias Heidrich (48) und Ex-Präsident Helge Leonhardt "für ihr Vertrauen" und "dafür, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen besonderen Verein zu vertreten".
Ihr Ende findet Tashchys Botschaft mit einem besonderen Gruß an die Veilchen-Anhänger: "Ein riesiges Dankeschön an die Fans für ihre unfassbare Unterstützung. Ich wünsche dem Verein weiterhin nur das Beste."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag