FCE-Auftakt: Veilchen müssen bluten und radeln

Aue - "Ich glaub', es geht schon wieder los", trällerte einst Roland Kaiser (73). Ob die Auer Profis das Lied auf den Lippen haben werden, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist am Freitag Trainingsstart - wenn auch inoffiziell. Der offizielle erfolgt am Montag um 10 Uhr.

Am Freitag steht für die Auer ein Laktattest auf dem Programm. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wer sich in den letzten Wochen in den Social-Media-Plattformen durch die Storys der Jungs klickte, der konnte sehen, quer durch Europa tummelten sich die Profis in ihrem wohlverdienten Urlaub.

Fotos aus den Bergen und von Stränden gibt es jetzt nicht mehr. Nun ist der Trainingsalltag wieder angesagt. Trainer Jens Härtel (56) wird am Freitag seine Schützlinge erstmals zusammen antreffen. Auch die bisherigen acht Neuzugänge werden dabei sein.

Zwei leistungsdiagnostische Test stehen um 9 und um14 Uhr an, einer in der Halle, einer auf dem Kunstrasen.

Darunter ist auch ein Laktattest. Der bestimmt die Planung und Steuerung des Trainings, zeigt die Fitness eines jeden Spielers an. Laktat ist die sogenannte Milchsäure, die bei höherer Belastung in den Muskeln entsteht.

Die Profis müssen dabei Läufe in verschiedenen Intervallen absolvieren. Nach jedem Lauf wird Blut aus dem Ohrläppchen gezapft.

Ein solcher Test wird in der Vorbereitung in der Regel zweimal absolviert - einmal kurz vor dem eigentlichen Trainingsstart und einmal kurz vor dem Ende der Vorbereitung.