FCE besetzt die Sport-Geschäftsführer-Stelle spektakulär: So lief der Tarnat-Deal

Drei Wochen nach dem Aus von Matthias Heidrich hat der FC Erzgebirge Aue mit Michael Tarnat einen neuen Sportchef gefunden. So kam es zu dem Coup.

Von Michael Thiele

Aue-Bad Schlema - "Wir sind froh, die Position des Sport-Geschäftsführers so schnell wieder neu besetzt zu haben", sagte Vorstand Jens Haustein (58) am Freitagnachmittag zum Trainingsauftakt bei Erzgebirge Aue.

Mit den Stars wie Mario Basler oder Lothar Matthäus (r.) wurde Michael Tarnat (l.) viermal Meister, holte 2001 den Champions-League-Titel.  © imago/sportfotodienst

Am Vorabend war den Veilchen ein wahrer Sportchef-Coup gelungen, indem der ehemalige Bayern-Star Michael Tarnat (56) als Nachfolger für Matthias Heidrich (48) verpflichtet wurde. Der vakante Posten wurde damit in gerade einmal drei Wochen neu besetzt.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe", hatte sich Tarnat in einer ersten Vereinsmitteilung zitieren lassen.

Zum Start ins neue Jahr, der kurzfristig dank des Arbeitseinsatzes der Stadionbrigade auf dem Rasenplatz und nicht in der Halle stattfand, war der Champions League-Sieger von 2001 noch nicht zugegen.

Seine Ankunft im Erzgebirge ist für Montag vorgesehen, wo sich der 56-Jährige vor dem Testspiel gegen Bundesligist Union Berlin auch in einer ersten Medienrunde den Journalisten vorstellen wird.

TAG24 wollte von Sportvorstand Haustein wissen, wie der Tarnat-Deal eingefädelt wurde:

"Der erste Kontakt wurde über einen Spielerberater vermittelt. Insgesamt hatten wir sechs bis sieben Bewerber für die Stelle des Sport-Geschäftsführers. Erstmals mit Michael Tarnat Kontakt aufgenommen hatten wir in der Woche vor Weihnachten. Das erste persönliche Gespräch folgte am 27. Dezember."

Ihre Tore mussten die Veilchen noch selbst aus dem Schnee befreien. Der Platz dagegen war von der Stadionbrigade tiptop präpariert worden, um doch auf dem Rasen trainieren zu können.  © Erzgebirge Aue/Dennis Hambeck

Gesamtpaket hat überzeugt

Etwas älter und grauer ist er geworden, sympathisch ist er geblieben: Michael Tarnat (56) soll den Veilchen neuen Schwung verleihen.  © IMAGO / Panama Pictures

Wir, das sind Präsident Thomas Schlesinger (53), Steffen Ziffert (61), der vorübergehend als sportlicher Berater fungierte und Haustein selbst. Am 30. Dezember fiel die einstimmige Entscheidung im Vorstand, an deren Anschluss der Aufsichtsrat am Neujahrstag konsultiert und Nägel mit Köpfen gemacht wurden.

Was sprach für den langjährigen Bundesliga-Profi (u.a. Karlsruher SC, Bayern München), der zuletzt vor drei Jahren als Nachwuchschef bei Hannover 96 und davor in gleicher Funktion beim FC Bayern tätig gewesen ist?

Haustein: "Das Gesamtpaket hat uns überzeugt. Michael Tarnat hat uns menschlich überzeugt - vor allem seine bodenständige Art. Außerdem versprechen wir uns dadurch noch einen kleinen Ruck, der durch den Verein geht, wenn ein Michael Tarnat Potenzial in diesem Verein sieht und überzeugt davon ist, dass sich dieser Verein entwickeln lässt."

Im Zusammenspiel mit dem Trainerteam soll der neue Sportchef eruieren auf welchen Positionen gegebenenfalls in der Winterpause nachgelegt wird. Allerdings gilt, so Haustein: "Wir werden keine Schnellschüsse machen, nur um auf dem Markt reagiert zu haben."

