FCE besetzt die Sport-Geschäftsführer-Stelle spektakulär: So lief der Tarnat-Deal

Aue-Bad Schlema - "Wir sind froh, die Position des Sport-Geschäftsführers so schnell wieder neu besetzt zu haben", sagte Vorstand Jens Haustein (58) am Freitagnachmittag zum Trainingsauftakt bei Erzgebirge Aue .

Mit den Stars wie Mario Basler oder Lothar Matthäus (r.) wurde Michael Tarnat (l.) viermal Meister, holte 2001 den Champions-League-Titel. © imago/sportfotodienst

Am Vorabend war den Veilchen ein wahrer Sportchef-Coup gelungen, indem der ehemalige Bayern-Star Michael Tarnat (56) als Nachfolger für Matthias Heidrich (48) verpflichtet wurde. Der vakante Posten wurde damit in gerade einmal drei Wochen neu besetzt.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe", hatte sich Tarnat in einer ersten Vereinsmitteilung zitieren lassen.

Zum Start ins neue Jahr, der kurzfristig dank des Arbeitseinsatzes der Stadionbrigade auf dem Rasenplatz und nicht in der Halle stattfand, war der Champions League-Sieger von 2001 noch nicht zugegen.

Seine Ankunft im Erzgebirge ist für Montag vorgesehen, wo sich der 56-Jährige vor dem Testspiel gegen Bundesligist Union Berlin auch in einer ersten Medienrunde den Journalisten vorstellen wird.

TAG24 wollte von Sportvorstand Haustein wissen, wie der Tarnat-Deal eingefädelt wurde:

"Der erste Kontakt wurde über einen Spielerberater vermittelt. Insgesamt hatten wir sechs bis sieben Bewerber für die Stelle des Sport-Geschäftsführers. Erstmals mit Michael Tarnat Kontakt aufgenommen hatten wir in der Woche vor Weihnachten. Das erste persönliche Gespräch folgte am 27. Dezember."