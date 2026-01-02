FCE besetzt die Sport-Geschäftsführer-Stelle spektakulär: So lief der Tarnat-Deal
Aue-Bad Schlema - "Wir sind froh, die Position des Sport-Geschäftsführers so schnell wieder neu besetzt zu haben", sagte Vorstand Jens Haustein (58) am Freitagnachmittag zum Trainingsauftakt bei Erzgebirge Aue.
Am Vorabend war den Veilchen ein wahrer Sportchef-Coup gelungen, indem der ehemalige Bayern-Star Michael Tarnat (56) als Nachfolger für Matthias Heidrich (48) verpflichtet wurde. Der vakante Posten wurde damit in gerade einmal drei Wochen neu besetzt.
"Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe", hatte sich Tarnat in einer ersten Vereinsmitteilung zitieren lassen.
Zum Start ins neue Jahr, der kurzfristig dank des Arbeitseinsatzes der Stadionbrigade auf dem Rasenplatz und nicht in der Halle stattfand, war der Champions League-Sieger von 2001 noch nicht zugegen.
Seine Ankunft im Erzgebirge ist für Montag vorgesehen, wo sich der 56-Jährige vor dem Testspiel gegen Bundesligist Union Berlin auch in einer ersten Medienrunde den Journalisten vorstellen wird.
TAG24 wollte von Sportvorstand Haustein wissen, wie der Tarnat-Deal eingefädelt wurde:
"Der erste Kontakt wurde über einen Spielerberater vermittelt. Insgesamt hatten wir sechs bis sieben Bewerber für die Stelle des Sport-Geschäftsführers. Erstmals mit Michael Tarnat Kontakt aufgenommen hatten wir in der Woche vor Weihnachten. Das erste persönliche Gespräch folgte am 27. Dezember."
Gesamtpaket hat überzeugt
Wir, das sind Präsident Thomas Schlesinger (53), Steffen Ziffert (61), der vorübergehend als sportlicher Berater fungierte und Haustein selbst. Am 30. Dezember fiel die einstimmige Entscheidung im Vorstand, an deren Anschluss der Aufsichtsrat am Neujahrstag konsultiert und Nägel mit Köpfen gemacht wurden.
Was sprach für den langjährigen Bundesliga-Profi (u.a. Karlsruher SC, Bayern München), der zuletzt vor drei Jahren als Nachwuchschef bei Hannover 96 und davor in gleicher Funktion beim FC Bayern tätig gewesen ist?
Haustein: "Das Gesamtpaket hat uns überzeugt. Michael Tarnat hat uns menschlich überzeugt - vor allem seine bodenständige Art. Außerdem versprechen wir uns dadurch noch einen kleinen Ruck, der durch den Verein geht, wenn ein Michael Tarnat Potenzial in diesem Verein sieht und überzeugt davon ist, dass sich dieser Verein entwickeln lässt."
Im Zusammenspiel mit dem Trainerteam soll der neue Sportchef eruieren auf welchen Positionen gegebenenfalls in der Winterpause nachgelegt wird. Allerdings gilt, so Haustein: "Wir werden keine Schnellschüsse machen, nur um auf dem Markt reagiert zu haben."
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures