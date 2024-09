FCE-Keeper Kips meistert erstes Spiel: "Ich war geschockt"

Tim Kips (23, Foto) kam in Aachen zur Pause für den verletzten Martin Männel (36) und hielt seinen Kasten sauber. © picture point/Sven Sonntag

Vergangenes Wochenende in Aachen (2:1) war es so weit. Der 23-Jährige rückte zur Halbzeit für den angeschlagenen Martin Männel (36) zwischen die Pfosten, hielt seinen Kasten danach sauber und hatte Anteil daran, dass die Veilchen die Partie noch drehten.

"Ich war erst mal ein bisschen geschockt, weil es so unerwartet kam", gewährt Kips Einblick in seine Gefühlswelt am Spieltag.

Der erste Schock hatte sich bei ihm schnell gelegt und wich der professionellen Anspannung: "Ich war einfach nur froh nach dem langen Warten und bin eigentlich nicht der nervöse Typ. Die Mannschaft hat es mir recht einfach gemacht und mir viel Unterstützung gegeben."

Basis für seinen guten Auftritt ist die Vorbereitung. Kips, genau wie seine Kollegen Männel, Louis Lord (20) und Max Uhlig (17), werden unter der Woche im Training unter der Anleitung von Torwartcoach Georgios Berneanou (39) punktgenau auf den Spieltag vorbereitet.

Dazu kommt dann noch selbst die Spannung und den Fokus hochzuhalten, wie Kips betont: "Es gehört als zweiter Torwart dazu, immer bereit zu sein. 'Georges' bereitet uns alle immer wieder gut darauf vor, fit zu sein."