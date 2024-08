FCE-Neuzugang Burghardt: "Werden es gegen Dresden besser machen!"

Aue - "Ich habe den Jungs vor dem Spiel im Kreis gesagt, dass wir nicht verlieren, sondern nur gewinnen können. Auch wenn am Ende eine Niederlage steht, haben wir eine gute Leistung auf den Platz gebracht, weshalb uns das nicht aus der Bahn wirft", zeigte sich FCE -Kapitän Martin Männel (36) nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach sofort wieder kämpferisch.

Trotz der Niederlage und dem damit verbundenen Pokal-Aus konnten die Veilchen erhobenen Hauptes aus der Partie gegen den Bundesligisten gehen. © picture point/Sven Sonntag

Die Veilchen wirken nicht geknickt, was wichtig ist, da bereits am Freitag das so prestigeträchtige Sachsenderby gegen Dynamo Dresden ansteht.

Männel: "Wir haben gerade in der Anfangsphase gezeigt, dass wir einem Bundesligisten Fragezeichen in die Köpfe setzen können. Das nehmen wir mit und deswegen haben wir auch was gewonnen."

Der 36-Jährige hat auf dem Rasen bereits so viele Schlachten geschlagen, dass ihn nix mehr aus der Ruhe bringt. Der gehaltene Elfer gegen Julian Weigl (28) - Männel lächelte darüber in der Mixed-Zone.

Nur ist nicht jeder im Kader mit seiner Erfahrung ausgestattet, so ausgebufft.