FCE-Spieler mit dem Kopf schon bei anderen Klubs? "Werde jeden fallen lassen, der der Mannschaft nicht helfen will"

Aue-Bad Schlema - Der FC Erzgebirge auf Abschiedstournee in der 3. Liga : Folgt im Heimspiel gegen den SC Verl eine Niederlage und gewinnt Saarbrücken gegen Havelse, ist der Schacht am Sonntag um kurz nach 18.15 Uhr abgestiegen.

Shubitidze hat die Berichterstattung verfolgt und sagt: "Ich habe mich die Tage bewusst mit Mika nicht zu diesem Thema ausgetauscht, sondern habe einfach mal im Training beobachtet, wie er es gemacht hat. Und das hat gepasst."

Die Veilchen müssen sich in den letzten sieben, bei Einzug ins Sachsenpokal-Finale acht, Spielen nochmal straffen, um sich sauber zu verabschieden. Doch ist noch jeder Spieler mit dem Kopf im Lößnitztal oder schweift der Blick längst zu anderen Klubs und neuen Perspektiven? Unter der Woche war durchgesickert, dass sich Mika Clausen (23) im Sommer dem SC Verl anschließt, wo er für zwei Jahre unterschrieben hat, wie TAG24 berichtete .

"Darüber reden wir nicht, sondern über neue Ansätze, Ideen, Wille und Bereitschaft", legt Interimstrainer Khvicha Shubitidze (51) den Fokus auf das, was er selbst beeinflussen kann und von seiner Mannschaft sehen will.

Mika Clausen (23) wird im Sommer zum SC Verl gehen. © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Nichtsdestotrotz werde er am Sonnabend das Gespräch mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler suchen. "Wenn der Junge weiter so Gas gibt, wie bisher, ist er eine Option gegen Verl", betont Shubitidze. Wenn nicht, ist die Konsequenz für den Interimscoach klar:

"Wenn ich das Gefühl haben sollte, Mika kann der Mannschaft nicht helfen, dann werde ich, so böse das auch ist, ihn fallen lassen - so wie ich das mit jedem machen würde, der der Mannschaft nicht helfen will. Aber dieses Gefühl habe ich bei Mika nicht gehabt. Stand jetzt, ist er eine Option. Ob das nach dem Gespräch der Fall ist, werde ich sehen."

Keine Option ist Marvin Stefaniak (31), der angeschlagen ist und eine Woche kürzertreten muss. Wird Shubitidze künftig verstärkt U19-Spieler einbinden, um sie für die neue Saison als Option zu testen? Als NLZ-Chef sollte er ja am besten um deren Potenzial Bescheid wissen.

"Für die nächsten Spiele ist das noch nicht vorgesehen. Wir arbeiten erstmal mit den Jungs, die noch da sind und sich beweisen wollen. Die Nachwuchsspieler laufen erstmal nicht weg", so der 51-Jährige.