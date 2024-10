FCE-Sportchef Heidrich will im November "wieder zu alter Heimstärke zurückfinden"

Aue - Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hatte sich FCE -Sportchef Matthias Heidrich (46) letzte Woche an die Öffentlichkeit gewandt und von der schwierigsten Phase seit fast zwei Jahren gesprochen.

Endlich wieder einmal die Hämmer nach einem Spiel: Die Veilchen feierten den Sieg beim VfB Stuttgart II. in gewohnter Pose mit ihren Fans. © picture point/Sven Sonntag

Damals befand sich der FC Erzgebirge im Abstiegskampf. Jetzt drohte man aus der Spitzengruppe ins Mittelmaß oder die untere Tabellenhälfte abzudriften.

Mit dem 1:0 über den VfB Stuttgart II. ist die Talfahrt gestoppt. Ob vorübergehend oder dauerhaft, werden die nächsten Spiele zeigen.

"Vier Wochen lang bekommst du die Themen nur um die Ohren gehauen. Da ist dieser Sieg immens wichtig, auch um einfach mal durchzuatmen", spricht Heidrich von einer gewissen Erleichterung, die mit dem hart erkämpften Sieg einherging.

Dass er sich so früh in der Saison so eindringlich zu Wort gemeldet hatte, im Nachgang der richtige Weg?