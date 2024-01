FCE zeigt zwei Gesichter: Dotchev übt Lob und Kritik nach Niederlage im Test bei Hertha

Für die erste Halbzeit bei Hertha konnte FCE-Coach Pavel Dotchev (58) den Daumen heben. © Picture Point/Gabor Krieg

Am Auftritt im ersten Durchgang gab es kaum etwas zu kritteln, doch mit dem, was er nach dem Seitenwechsel sah, war der 58-Jährige nicht ganz zufrieden.

"Für mich war es, gerade was die Leistung anbelangt, ein gutes Testspiel. Nur macht das Ergebnis das Ganze etwas kaputt. Was wir unbedingt abstellen müssen, sind die Fehler in der eigenen Hälfte", urteilte Dotchev.

Wie zu erwarten war, hatte der Zweitligist das optische Übergewicht, konnte damit vor dem Pausentee allerdings nicht viel anfangen. Einzig in der Anfangsphase kam die Alte Dame über die rechte Seite mit Jonjoe Kenny (26) gegen eine neu formierte linke Auer Abwehrseite mit Sean Seitz (21) und Kilian Jakob (25) zu einigen guten Angriffen. Haris Tabakovic (29, 8.) vergab dabei per Kopf die frühe Führung.

"Diese Seite war tatsächlich unser Brennpunkt. Die Abstimmung zwischen Kilian und Sean hat nicht so gepasst, aber das galt für die ersten 20 Minuten. Kilian muss herauslaufen und die Flanken unterbinden, was er danach besser gemacht hat. Das ist aber auch normal, weil ihm und Sean etwas die Bindung fehlt, nachdem sie länger nicht mehr auf dieser Seite zusammengespielt haben", erklärte Dotchev.