"Für uns ist das Großkampftag": Ex-Profi Hochscheidt macht jetzt die Veilchen flott

Belek - Einen Neuzugang will der FC Erzgebirge in diesem Winter auf jeden Fall noch unter Vertrag nehmen: einen neuen Athletiktrainer. Die schwere Knieverletzung des Auer Fitness-Gurus Werner Schoupa (59) macht ein Handeln notwendig. Gegenwärtig springt Jan Hochscheidt (37) ein und hat auch im Camp in Belek den Hut auf. Bis 15. Januar läuft parallel die Bewerbungsfrist für den neuen Athletik-Coach.