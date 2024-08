Nach Schicksalsschlag: Erzgebirge Aue siegt für Stadionsprecher Dörfler

Aue - Es war eine herzergreifende Szene, die in der Hektik des Sachsenderbys beinahe unterging: "Man of the Match" Marvin Stefaniak (29, Vorlage und Tor zum 2:0-Sieg) ging zu Stadionsprecher Mario Dörfler und nahm diesen in den Arm. Er tröstete ihn, nachdem dessen Vater kürzlich verstorben war, spendete Trost, nach diesem schweren Schicksalsschlag. Der Derbysieg für den FC Erzgebirge Aue, er war auch einer für Dörfler.