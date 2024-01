Gegen Essen setzt Aue-Coach Dotchev wohl auf seine Lieblingself

Aue - Im Erzgebirgsstadion wird am heutigen Freitagabend der Re-Start nach der Winterpause in der 3. Liga vollzogen. Der FC Erzgebirge Aue schielt nach oben und kann mit einem Sieg über Rot-Weiss Essen gleich den Abstand nach oben verkürzen - und noch wichtiger: Schwung für die restliche Rückrunde aufnehmen.

Ein dick eingemummelter Pavel Dotchev (58): Kann ihn das Spiel seiner Jungs am heutigen Freitagabend erwärmen? © Picture Point/Gabor Krieg

Heißt: Dotchev wird aller Voraussicht nach derselben Elf das Vertrauen schenken, die zuletzt beim 1:1 in Ingolstadt auflief.

Kilian Jakob (25) und Erik Majetschak (23), denen Dotchev die besten Chancen eingeräumt hatte, in die erste Elf zu rutschen, werden sich fürs Erste hinten anstellen müssen.

Da Essen den Auftakt in die erste englische Woche 2024 bildet, mit weiteren Partien in Sandhausen und gegen Lübeck, wird Dotchev danach zwangsläufig Änderungen vornehmen, was er so vorab auch klarstellt.

"Das wird automatisch die Tage danach passieren", so Dotchev und lässt sich zugleich aber noch für den heutigen Freitagabend ein Hintertürchen offen: "Ich habe ja noch Trainingseinheiten..."