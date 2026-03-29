Halbfinale-Kracher nach 10:0-Sieg: Veilchen müssen zu Himmelblauen

Lichtenstein - Der erste Pflichtspielsieg für Christoph Dabrowski als Trainer des FC Erzgebirge - da war er. Im Viertelfinale des Sachsenpokals gewann Aue am Sonntag beim Achtligisten SSV Fortschritt standesgemäß mit 10:0 (3:0). Viel wichtiger: Im Anschluss zog Skeleton-Vize-Olympiasiegerin Susi Kreher die Halbfinal-Paarungen und dabei einen Kracher. Der FCE muss zum Chemnitzer FC . Das andere Spiel heißt Riesa - Zwickau.

Das gibt sicherlich Selbstvertrauen: Ricky Bornschein erzielte in der zweiten Hälfte einen lupenreinen Hattick. © picture point/Sven Sonntag

Gespielt werden sollen die beiden Halbfinals am 22. April, einem Mittwoch. Aue muss ins Stadion an der Gellertstraße, wo es im Vorjahr das Viertelfinale mit 2:0 gewinnen konnte.

Damals waren die Unterschiede noch groß. Das dürfte sich geändert haben. Die Himmelblauen reißen in der Regionalliga zwar keine Bäume derzeit aus, Aue in Liga drei aber gleich gar nicht.

Für die Fans auf beiden Seiten wird es allerdings das Spiel des Jahres werden. Da geht es um viel Prestige, aber vor allem um den Einzug ins Finale.

Das Auer Viertelfinale war am Ende eine einseitige Angelegenheit. Der Gastgeber aus der Sachsenklasse gab alles, hielt anfangs gut dagegen, hatte aber im Laufe der Zeit nichts mehr entgegenzusetzen.

Spätestens nach dem 1:0 (14.) von Vincent Ocansey hatte Aue alles im Griff, gab aber auch zu keiner Zeit Vollgas.