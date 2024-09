Happy Birthday, Dotchev! Siegen die Veilchen, spendiert der FCE-Coach einen freien Tag

Aue - Die Partie am heutigen Samstag bei Viktoria Köln ist für FCE -Coach Pavel Dotchev (59) eine mit einer in vielerlei Hinsicht persönlichen Note.

Pavel Dotchev (59) zeigt es an: das letzte Jahr mit fünf vorn dran. Der FCE-Coach feiert am heutigen Samstag beim Spiel seinen 59. Geburtstag. Bei einem Sieg würde er seinen Jungs einen freien Tag ausgeben. © picture point/Sven Sonntag

Es geht gegen seinen Ex-Klub, über den er immer gut zu berichten weiß, und er feiert zugleich am Spieltag seinen 59. Geburtstag, zu dem ihm TAG24 recht herzlich gratuliert.

Im Mittelpunkt steht der Fußballlehrer allerdings nur ungern, will den Fokus auf die Spieler richten, statt auf sich selbst.

"Wer mich kennt, weiß, dass ich mich da nicht in den Vordergrund spielen will. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass ich meiner Mannschaft bei einem Sieg einen Tag zusätzlich freigeben würde", verriet Dotchev im Vorfeld auf TAG24-Nachfrage.

Die Chance, mit der Tabellenspitze Schritt zu halten, Punktprämien, Extra-Frei: Wenn das nicht Motivation genug ist!

Natürlich wird es auch für den Chefcoach selbst etwas geben. Das erfuhr TAG24 von Mannschaftsbetreuer Thomas Romeyke (55), der hierfür in die Spur ging und in Kontakt mit dem Teamhotel stand.