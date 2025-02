Im fünften Anlauf der erste Härtel-Sieg? "Allein, um einen Haken daranzumachen"

Härtel will den Bock am Sonnabend bei Arminia umstoßen: "Wir fahren nach Bielefeld und wollen alles raushauen, was wir insgesamt in unserer Kiste haben."

"Auf der Alm da gibt's koa Sünd!" Auf der Bielefelder aber drei Punkte. In der Schüco-Arena ist Aue am Samstag gefragt. © Imago

Damit der in Aue nicht weiter steigt, muss die Härtel-Elf auf der Alm liefern. "Wir wollen schnellstmöglich den Dreier einfahren. Das ist ganz klar! Allein, um einen Haken daranzumachen", so der FCE-Coach.

Nächste Woche geht es daheim gegen Schlusslicht Unterhaching, wo jeder einen Dreier einplant. Um da nicht noch weiter Druck aufzubauen, wäre ein Punktezuwachs in Bielefeld sinnvoll.

Dass es manchmal Zeit bedarf, ehe sich nachhaltig Ergebnisse einstellen, zeigt ein Blick in Härtels Trainerhistorie. In der Saison 2014/15 stieg er als neuer Chefcoach mit Magdeburg aus der Regionalliga in die 3. Liga auf, nachdem fünf der ersten zehn Ligaspiele verloren worden.

Später ging's in die 2. Bundesliga hoch. 2018/19 übernahm er Rostock in der 3. Liga von Pavel Dotchev (59), verlor die ersten beiden Punktspiele, lief am Ende auf Platz sechs ein. Zwei Saisons später stieg die Kogge unter Härtel in die 2. Bundesliga auf.

Auch wenn es in der extrem engen 3. Liga ein Vabanquespiel ist, lohnt es sich vielleicht, auf Zeit zu spielen.