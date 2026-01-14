Ist Goldbeck-Schmiergeld als Sponsorenleistung an Erzgebirge Aue geflossen?

Bielefeld/Aue - Vor dem Landgericht Bielefeld sind derzeit drei Männer angeklagt, weil sie ihren ehemaligen Arbeitgeber, den Baukonzern Goldbeck aus Bielefeld, um mehrere Millionen Euro betrogen haben sollen.

Der Bielefelder Baukonzern Goldbeck wurde offenbar von drei ehemaligen Mitarbeitern um Millionen betrogen. © IMAGO / Stefan Zeitz

Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, soll das Trio in den vergangenen Jahren von mehr als 30 Unternehmen mit mehreren Millionen Euro geschmiert worden sein.

Die Männer arbeiteten demnach für eine Tochterfirma von Goldbeck, die etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt und unter anderem Subunternehmer und Lieferanten für die Umsetzung von Großbaustellen beauftragt. Wer beim Schmiergeldsystem mitgemacht habe, erhielt den Auftrag für Arbeiten oder Materiallieferungen.

Goldbeck ist damit ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.

Drahtzieher des Schmiergeldsystems, sei ein 45-jähriger Projektleiter aus Ostdeutschland. Dieser habe einen Teil der illegal kassierten Gelder dafür verwendet, seinen Lieblingsfußballverein FC Erzgebirge Aue zu unterstützen.

Dies habe er auf Nachfrage der Richterin erklärt, wie die Wirtschaftswoche schreibt.