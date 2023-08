Knieverletzung bei Rosenlöcher! Aue-Coach Dotchev: "Das sah nicht gut aus"

Aue - Der FC Erzgebirge Aue geht mit einem hart erkämpften 1:1 (1:1) bei Rot-Weiss Essen in die Englische Woche.

Aue-Spieler Linus Rosenlöcher (22) wurde sofort am rechten Knie verarztet. © picture point/Sven Sonntag

Ein Zähler, mit dem sich die Veilchen schlussendlich gut arrangierten, wenngleich ein leicht fader Beigeschmack blieb. Defensivmann Linus Rosenlöcher (22) verletzte sich in der ersten Halbzeit bei einer Grätsche an der Seitenauslinie am Knie und droht länger auszufallen.



"Er hatte in der Kabine riesige Schmerzen. Das sah nicht gut aus", schwante Pavel Dotchev (57) nach Abpfiff bei "MagentaSport" nichts Gutes. Eine MRT-Untersuchung ergab am gestrigen Montag, dass es sich zumindest um keine schwerwiegende Verletzung handelt. Ausfallen wird Rosenlöcher vorerst dennoch.

Dass Dotchev im Zuge der englischen Woche rotieren muss, war ihm vor der Partie klar. Dass er das nicht gerne tut, ist ebenfalls kein Geheimnis.

Sonntagabend sah der 57-Jährige auch keinen Anlass, gegenüber dem Auftaktsieg gegen Ingolstadt eine Änderung in der Startelf vorzunehmen, wobei sich mit Marvin Stefaniak (28) und Maximilian Thiel (30) im Vorfeld zwei Optionen aufgedrängt hatten.