Kritik an Wechseln? So reagiert Aue-Coach Dotchev

Aue-Coach Pavel Dotchev (58) bei der Pressekonferenz nach der Heimniederlage gegen Verl. © picture point/Sven Sonntag

Irgendwie traf er damit einen Nerv bei Dotchev, der sichtlich angefasst war und nach Ende des Gesprächs halb im Abwenden leicht sarkastisch bemerkte, er sei schuld an der Niederlage.



Es war nicht der riesige Aufreger, weil wie gesagt kaum jemand die Situation bemerkte. Aber Dotchev wurde schon beim 2:2 gegen Viktoria Köln wegen seiner Wechsel hinterher etwas kritisch beäugt.

Dass er gegen Verl - am Ende einer englischen Woche - nicht alle elf Mann durchspielen ließ, verstand sich von selbst. Mit Marvin Stefaniak (28) und Mirnes Pepic (27) nahm er zwei vom Feld, die mal einen Ball festmachen können und Zeit von der Uhr nehmen, aber auch am Ende ihrer Kräfte schienen. Dass die Einwechsler aber nicht zündeten, grämte Dotchev selbst am meisten.

"Ich habe kurz vor Schluss ausgewechselt und frische Leute gebracht, weil ich dachte, die Beine werden jetzt schwer und um die Führung zu verteidigen und alles im Griff zu haben. Leider haben wir es nicht gut gemacht", merkte der 58-Jährige hinterher zerknirscht an.