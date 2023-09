"Mr. Effektiv": Wenn Aue-Spieler Thiel von der Bank kommt, klingelt's im Kasten

Maximilian Thiel (30, M.) am 1. Spieltag gegen Ingolstadt. Da saß er zunächst auf der Bank, kam kurz vor Schluss rein und erzielte noch den 1:0-Siegtreffer. © imago/Sven Sonntag

Nur in Lübeck spielte Thiel von Beginn an, in den anderen vier Spielen kam er von der Bank - aber wie. Alle 36 Minuten war er an einem Treffer direkt beteiligt.

"Aktuell ist es eine schöne Statistik, aber es sind erst fünf Spiele. Wenn sie nach 38 Partien immer noch so ist, wäre ich zufrieden", lacht er.

"Aber es waren drei wichtige Scorer, die auch guttun. Es ist eine schöne Momentaufnahme für die Mannschaft und mich." Am schönsten war es bei 1860 "mit der Familie im Stadion, am Geburtstag meines Papas".

Der Moment passt. Vor allem, wenn man zwölf Monate zurückblickt. Da hatte Aue nach fünf Partien drei Zählerchen auf dem Konto. Thiel war damals neu. Was ist der Unterschied zum September 2022?

"Jetzt ist der Kern der Mannschaft geblieben. Vor einem Jahr hatten wir 20 neue Spieler. Da mussten sich auch gestandene Leute wie ich erst einmal finden, einordnen. Da ist man erst einmal ein bisschen ruhiger."