Münster setzte gegen Aue auf lange Bälle: "Damit hatten wir unsere Probleme"

Früh attackiert und bestraft worden: Anthony Barylla (26, h.) vertändelte den Ball an Marc Lorenz (35), der quer auf Sturmkollegen Batmaz (23). Dieser schob zum Leidwesen von Martin Männel (35) zum zwischenzeitliche 0:1 aus FCE-Sicht ein. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Dafür gibt's von den Gegnern meist respektvolle Anerkennung und die spielerische Stärke wird immer herausgestellt. Heißt im Umkehrschluss aber auch: Die Gegner wissen, wie sie Aue beikommen können, nämlich mit aggressivem Pressing oder durch Räume engmachen.

Jahn Regensburg engte den Aktionsradius der Veilchen extrem ein, wie Dotchev hinterher analysierte: "Die Räume vor der Abwehrkette, die wir normalerweise gut bespielen, sind überhaupt nicht dagewesen, weil sie richtig kompakt standen und abgewartet haben. Das Spiel fand in der ersten Halbzeit überwiegend in unserer Hälfte statt, weil wir immer wieder versucht haben, Lösungen zu finden."

Bei einem Rückpass von Anthony Barylla (26) auf seinen Keeper Martin Männel (35) wäre dem Verteidiger dabei beinahe ein Eigentor unterlaufen. Aue stellte nach dem Seitenwechsel auf lange Bälle um.

Gegner Preußen Münster am vergangenen Sonntag spielte das von allen erwartete hohe Pressing und doch wurde die Dotchev-Elf auf dem falschen Fuß erwischt. Der Gegner stellte im Mittelfeld zu. Männel spielte Barylla an, der unter Bedrängnis den Ball an Marc Lorenz (35) verlor, was das 0:1 zur Folge hatte.