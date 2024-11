Nach Suff-Unfall: Aue-Coach Dotchev streicht Mittelfeldspieler Ali Loune

Aue - November-Blues? Wer Coach Pavel Dotchev (59) vom FC Erzgebirge Aue am Donnerstag zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Verl erlebte, hätte nicht gedacht, dass just eine Woche zuvor die Trennung vom erfahrenen Fußballlehrer offiziell bestätigt wurde . Der 59-Jährige zeigte sich gewohnt locker, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Dazu ein Seitenhieb an den Klubchef und tiefe Einblicke in seine Wechselgedanken - was die Startelf anbelangte.

Ali Loune (22) wäre wohl auch ohne seinen Promille-Unfall kein Startelf-Kandidat gewesen. Danach wird ihn Pavel Dotchev wohl ganz aus dem Kader nehmen. © picture point/Sven Sonntag

"Ich brauche einen Linksfuß in der Innenverteidigung, wegen der Spielverlagerung, weshalb ich Tim Hoffmann spielen lassen will. Das führt zu Veränderungen auch bei Erik Majetschak und Ali Loune", ließ Dotchev die anwesenden Journalisten an seinen Überlegungen teilhaben.

Nach Lounes (22) Unfall-Suff-Fahrt mit 0,8 Promille hat sich eine Personalie erledigt. Man kann es zwar mit dem Verweis auf "Privatsache" abtun, aber Fußballprofis als Personen des öffentlichen Lebens besitzen gleichzeitig auch eine gewisse Vorbildfunktion - und wenn es für die vielen Kicker im eigenen Nachwuchs sei.

Wer Dotchev kennt, weiß, dass er da konsequent sein wird und Loune aus dem Kader streicht - so schmerzlich das aus sportlicher Sicht ist, denn der defensive Mittelfeldspieler war in den letzten Wochen gesetzt und zählte zu den positiven Konstanten.



Dotchev hatte aber bereits vor Kenntnisnahme der Causa Loune mit eben jenen eingangs erwähnten Änderungen in der Defensive geliebäugelt, was für die Doppelsechs eine Abwägung zwischen Majetschak (24) und Loune ergab. Da Majetschak mehr der positionsgetreue Abräumer vor der Abwehr ist, wäre er es gegen spielstarke Verler wohl ohnehin auf ihn hinausgelaufen.



"Verl ist in meinen Augen eine der besten Drittligamannschaften in Ballbesitz. Sie sind eingespielt, haben eine klare Spielphilosophie. Das wird eine große Herausforderung gegen den Ball", so Dotchev.