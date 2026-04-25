Um 15.54 Uhr ist Schicht im Schacht: FCE steigt erstmals in die 4. Liga ab

Aue - Schicht im Schacht! Was sich seit Wochen angebahnt hatte, ist seit Samstagnachmittag um 15.54 Uhr amtlich: Erzgebirge Aue steigt durch das 2:2 (1:1) im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden in die Regionalliga ab. Ausgerechnet im Jahr des achtzigsten Vereinsjubiläums spielt der Kumpelverein damit nur noch viertklassig.

Wiesbaden ging in der 24. Minute in Führung. Nur drei Minuten später sorgte Tristan Zobel (r.) für den Ausgleich. © PICTURE POINT / S.Sonntag

Man hatte sich in den Wochen zuvor schon langsam damit abfinden müssen, dass es kein Happy End geben würde, angesichts der Tatsache, dass Aue einfach nicht in Tritt kommt und als einzige Mannschaft der drei höchsten Spielklassen im deutschen Profifußball in der Rückrunde noch sieglos ist.

Das 2:2 gegen den SVWW war nun schon der 16. (!) vergebliche Anlauf nach der Winterpause.

Interimstrainer Khvicha Shubitidze hatte drei Tage nach dem Halbfinal-Sieg über den Chemnitzer FC im Sachsenpokal auf gleich vier Position durchrotiert.

Ersatzkeeper Louis Lord, Jamilu Collins, Maximilian Schmid und Ricky Bornschein ersetzten Martin Männel, Moritz Seiffert, Julian Guttau sowie Julian Günther-Schmidt.

Seine Mannschaft fand schwer ins Spiel hinein und hatte Glück, dass Wehens Sascha Mockenhaupt (6.) aus drei Metern in bester Verteidigermanier Richtung Seitenauslinie klärte, statt einfach ins Tor einzuschieben. Als Vorlagengeber für Moritz Flotho (24.) machte es der 34-Jährige erheblich besser - 0:1.

Aue fand die schnelle Antwort durch Tristan Zobel (27.), der nach dem Seitenwechsel die riesige Möglichkeit auf das 2:1 (54.) vergab.