Rabenschwarzer Tag für Aue, aber Ex-Veilchen gibt Schützenhilfe

Aue/Essen - Ein Ex-Veilchen hat dafür gesorgt, dass im Erzgebirge nach dem 2:4 (1:2) bei Rot-Weiss Essen nicht das ganz große Zittern losgeht. Lenn Jastremski (24) von der SpVgg Unterhaching besorgte in der 93. Minute den 2:2-Ausgleich gegen Stuttgart II. und sorgte somit dafür, dass der FC Erzgebirge Aue am Wochenende nur einen Zähler an Vorsprung auf die Abstiegsplätze eingebüßt hat.