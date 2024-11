Riesiger Schirifrust bei FCE nach spätem Ausgleich

Mirnes Pepic (10, Aue) und Patrick Sontheimer (6, Saarbruecken) kämpfen um den Ball.

Die Partie hatte gleich ihren ersten Aufreger. Marvin Stefaniak (4.) wurde rechts im Strafraum von Calogero Rizzuto zu Fall gebracht und muss den Elfmeter bekommen. Referee Martin Speckner ließ weiterlaufen ...

Aue zu Beginn das klar bessere Team und beinahe durch ein Eigentor von Patrick Schmidt (12.) in Front. Was war passiert? Kilian Jakob brachte einen Eckball von rechts mit viel Schnitt an den Fünfer, wo Saarbrückens Angreifer im eigenen Strafraum per Kopf klären wollte und das Leder dabei volles Ballett an den Querbalken donnerte.

Alu-Pech zum ersten und wenig später zum zweiten Mal. Diesmal profitierte Aue von einem katastrophalen Schnitzer des Saarbrückers Philip Fahrner bei der Spieleröffnung. Marcel Bär spritzte dazwischen und schickte Boris Tashchy (18.) in die Tiefe, der von halblinks sofort auf das lange Eck abschloss - Pfosten!

Die Führung war längst überfällig und die Veilchen blieben dran. Stefaniak nahm Linus Rosenlöcher mit, der zur Grundlinie ging und butterweich zu Bär (18.) flankte - 1:0.