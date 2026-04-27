FCE-Sportvorstand kündigt erste Personalentscheidungen an und äußert sich zur Trainerfrage

Aue - Derzeit kommt in der Mixed-Zone kein Spieler um die Gretchenfrage herum: "Sag, wie hältst du es mit Erzgebirge Aue ?" Es gibt jene, die ein klipp und klares Bekenntnis abgeben wie Martin Männel (38), diejenigen, die das Gefühl vermitteln, dass Aue gute Karten besitzt, wie es bei Erik Majetschak (26) oder Anthony Barylla (28) durchklang, und jene, die keine Tendenz zu erkennen gaben, wie Louis Lord (22) oder Jannic Ehlers (23).

Große Entscheidungen liegen vor Aue-Sportvorstand Jens Haustein: Welche Spieler bleiben? Welche kommen? Und wer übernimmt den Trainerposten? © Picture Point / Sven Sonntag

"Es wird in nächster Zeit die ersten Personalentscheidungen geben. Ich kann natürlich nicht auf den Tag genau sagen wann, dennoch arbeiten wir mit Hochdruck daran, den neuen Kader zusammenzustellen", ließ Sportvorstand Jens Haustein nach dem Wiesbaden-Spiel auf TAG24-Nachfrage wissen.

Wenige Minuten zuvor hatte der sich lange anbahnende Abstieg endgültig festgestanden. Haustein entsprechend konsterniert: "In diesem Moment fällt es schwer, über Personalien zu sprechen."

Dennoch kam er nicht umhin zu umreißen, wie es jetzt in der sportlichen Planung weitergeht. "Wir werden selbstverständlich nicht alle Spieler verpflichten und zuletzt den Trainer, sondern das wird ineinandergreifen", so Haustein.

Mit Mika Clausen (23) steht bereits der erste Abgang fest. Sein Wechsel zum SC Verl ist bereits seit einigen Wochen fix.

Den derzeit verletzten Pascal Fallmann (22) wird man nächste Saison höchstwahrscheinlich ebenfalls nicht mehr im Lößnitztal sehen. Auch ein Verbleib von Marvin Stefaniak (31), der noch immer für Selfies heiß begehrt ist, scheint fraglich.