Sieg in Bielefeld? Dann greift der FC Erzgebirge Aue noch mal oben an

Das 1:3 beim letzten Gastspiel im August 2019 hatte die Beurlaubung von Daniel Meyer (44) zur Folge. Dieses Jahr könnten die Veilchen mal wieder positive Schlagzeilen gegen Bielefeld schreiben und dem SC Verl auf dem Relegationsplatz auf den Fersen bleiben.

Das hätte dann auch Auswirkungen auf die Planungen in der Winterpause.

"Momentan stehen wir zwei Punkte hinter dem dritten Platz. Befinden wir uns im Winter in einer ähnlichen oder gar besseren Position, werden wir die Augen offen halten, ob sich eine interessante Option ergibt. Auch für den Fall, dass ein Spieler auf uns zukommt und Wechselabsichten bekundet, wollen wir gewappnet sein", sagt Sportchef Matthias Heidrich (45).



Heißt: Bleibt Aue in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, will man in der Rückrunde die Rückkehr in die 2. Bundesliga in Angriff nehmen. Anders sieht es aus, sollte man den Jahreswechsel im gesicherten Mittelfeld verbringen, mit wenig Ambitionen nach oben, aber auch genügend Puffer nach unten.

Heidrich: "Überwintern wir im Mittelfeld, spielen wir die Saison zu 99 Prozent mit dem gegenwärtigen Kader zu Ende." Reagieren würde der FCE dann wohl nur bei zum Beispiel schwerwiegenden Ausfällen.