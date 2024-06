So weit reisen Aue-Fans zu den Auswärtsspielen

Aue - Im Schnitt 679 Fans des FC Erzgebirge Aue sind in der abgelaufenen Saison mit den Profis in die 19 Stadien mitgereist.

Das schreit nach einem langen Wochenende. Als beide Teams letztmals aufeinandertrafen, spielten sie noch in der 2. Liga . Am 11. Dezember 2011 hieß es 1:1. Die Alemannia stieg danach ab.

Den größten Zuspruch hatte die Auswärtspartie in Dresden , mit 2655 Fans war der Gästefanblock komplett ausverkauft - obwohl es ein Sonntagabend war. Die wenigsten waren in Münster dabei.

Knapp 15.000 Kilometer mehr hat der Mannschaftsbus des FC Erzgebirge mehr auf dem Tacho, wenn die Saison 2024/25 Geschichte ist. © picture point/Sven Sonntag

Die kürzeste Strecke ist (wie immer) die nach Dresden mit 102 Kilometer, Cottbus ist mit 208 Kilometern die zweitkürzeste. Beim Aufsteiger aus der Regionalliga gastierte der FCE im Frühjahr 2016 letztmals. Im Aufstiegsjahr hieß es dort 0:0.



Wie fast in jeder Saison, so gibt es auch in diesem Jahr eine Mannschaft, gegen die der FC Erzgebirge noch nie in seiner langen Geschichte gespielt hat. Zumindest nicht gegen die Zweite.

Die U23 von Hannover 96 ist erstmals Gegner. Die Bubis spielen im Waldstadion Eilenriede, das gleich neben dem Zoo liegt.

2000 Zuschauer passen nur in das kleine Stadion. Gegen Teams, die viele Fans mitbringen, muss 96 in die Heinz-von-Heiden-Arena ausweichen.