Olympia 2026 im Ticker: DSV-Quartett springt hauchzart an Medaille vorbei

10. Februar, 17.34 Uhr: Das DSV-Team ist im Mixed-Teamspringen knapp am Treppchen vorbeigesprungen und muss sich mit Platz vier begnügen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am dritten Wettkampftag holte Skispringer Philipp Raimund überraschend Gold von der Normalschanze, am vierten ließ Rennrodlerin Julia Taubitz gleich den dritten deutschen Olympiasieg folgen.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

10. Februar, 20.45 Uhr: Deutsche Skispringer gehen leer aus, Slowenien holt Gold

Ist das bitter! Das DSV-Quartett um Agnes Reisch, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Philipp Reimund rauscht nach acht Sprüngen einen halben Meter am Treppchen vorbei und muss sich mit Platz vier hinter Japan begnügen.

Slowenien um die beiden Star-Geschwister Domen und Nika Prevc springt souverän zur Goldmedaille, Norwegen freut sich über Silber.

Agnes Reisch (v.l.n.r.), Felix Hoffmann, Selina Freitag und Philipp Reimund ist beim Mixed-Teamwettbewerb nur ganz knapp am Treppchen vorbeigeschrammt.
Agnes Reisch (v.l.n.r.), Felix Hoffmann, Selina Freitag und Philipp Reimund ist beim Mixed-Teamwettbewerb nur ganz knapp am Treppchen vorbeigeschrammt.  © Daniel Karmann/dpa

10. Februar, 20.26 Uhr: Schnappt sich Team D heute noch eine Medaille?

Eine Edelmetall-Entscheidung steht heute noch aus: Im Mixed-Teamspringen hofft Deutschland derzeit auf eine weitere Medaille nach dem Gold-Coup von Philipp Raimund.

Aktuell sieht es für den Olympiasieger, Agnes Reisch, Felix Hoffmann und Selina Freitag aber noch nicht unbedingt nach dem Treppchen aus. Schlussspringer Raimund darf noch ran, die Slowenen um die Geschwister Prevc sind auf Gold-Kurs.

10. Februar, 19.12 Uhr: Julia Taubitz holt die nächste Goldmedaille für Deutschland!

Rennrodlerin Julia Taubitz hat es geschafft! Die Sportsoldatin aus Annaberg-Buchholz brilliert auch im vierten Durchgang und behauptet den ersten Platz im Einsitzer der Frauen vor der Lettin Elina Bota.

Mit Tränen im Gesicht und der schwarz-rot-goldenen Fahne im Rücken freut sich die 29-Jährige über ihren ersten Olympiasieg. Am Ende landet die Erzgebirgerin mit einem monströsen Vorsprung von 0,918 Sekunden und einer Zeit von 3:30,625 Minuten ganz oben auf dem Treppchen, vor ihrer lettischen Konkurrentin. Die US-Amerikanerin Ashley Farquharson (+0,957) darf sich über Bronze freuen.

Julia Taubitz freut sich im Ziel über ihr erstes Olympia-Gold.
Julia Taubitz freut sich im Ziel über ihr erstes Olympia-Gold.  © Michael Kappeler/dpa

10. Februar, 17.34 Uhr: Rodlerin Taubitz weiter auf Goldkurs - Fräbel mit großem Patzer

Rennrodlerin Julia Taubitz kann sich weiter beste Hoffnungen auf ihr erstes Olympia-Gold machen. Die 29-Jährige aus dem Erzgebirge führt auch nach dem dritten von vier Läufen deutlich mit 0,704 Sekunden vor der Lettin Elina Bota.

Allerdings profitierte sie dabei von einem großen Patzer von ihrer bis dato Zweitplatzierten deutschen Konkurrentin Merle Fräbel, die direkt am Start den Schlitten verriss und jetzt sogar um die Medaille bangen muss.

Die Entscheidung fällt im vierten und letzten Durchgang ab 18.50 Uhr.

Rodlerin Julia Taubitz (29) gab sich auch im dritten von vier Durchgängen keine Blöße und führt weiterhin deutlich die Wertung an.
Rodlerin Julia Taubitz (29) gab sich auch im dritten von vier Durchgängen keine Blöße und führt weiterhin deutlich die Wertung an.  © Robert Michael/dpa

10. Februar, 16.14 Uhr: Italien sichert sich Bronze im Curling-Mixed

Das Spiel um Platz drei im Curling-Mixed-Wettbewerb hat einen Sieger gefunden: Italien schlägt Großbritannien mit 5:3 und holt die nächste Medaille bei diesen Winterspielen.

Das Finale zwischen Schweden und den USA steigt um 18.05 Uhr.

10. Februar, 15.07 Uhr: Philipp Nawrath verpasst Podest im Biathlon-Einzel als Fünfter

Philipp Nawrath hat die Medaillen beim Einzel-Rennen im Biathlon als Fünfter mit einem Fehler knapp verpasst.

Stattdessen schnappte sich der fehlerfreie Dominator des Dezembers, Johan-Olav Botn, seinen ersten Olympiasieg im ersten Rennen, hinter ihm kletterten der Gesamtweltcup-Führende Éric Perrot aus Frankreich und Botns Landsmann Sturla Holm Lægreid aufs Podium.

Hinter Nawrath wurde David Zobel als 21. zweitbester Deutscher (zwei Fehler), Lucas Fratzscher (zwei Fehler) belegte Platz 23. Philipp Horn hingegen schoss gleich sechsmal daneben und landete auf dem 40. Rang.

Philipp Nawrath schoss nur einmal daneben, hätte für einen Podestplatz jedoch fehlerfrei bleiben müssen.
Philipp Nawrath schoss nur einmal daneben, hätte für einen Podestplatz jedoch fehlerfrei bleiben müssen.  © Hendrik Schmidt/dpa

10. Februar, 14.49 Uhr: Emma Aicher bringt deutsches Kombinations-Team aufs Podest!

Kira Weidle-Winkelmann hat als Sechste der Abfahrt gut vorgelegt, Emma Aicher vollendet mit einer Fabelleistung im Slalom zu Silber für das deutsche Kombinations-Team!

Die 22-Jährige zauberte die beste Slalomzeit in den Schnee und überholte damit mehrere Teams, sodass das deutsche Duo sich am Ende nur den Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber geschlagen geben musste - und das erneut um einen Wimpernschlag von 0,05 Sekunden. Bronze gewannen die US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles und Paula Moltzan.

Für Aicher ist es bereits die zweite Medaille bei diesen Spielen nach Silber in der Abfahrt, zudem gewann sie 2022 mit dem Team Silber. Weidle-Winkelmann hingegen jubelt über die erste Olympia-Medaille ihrer Karriere - ausgerechnet auf der Strecke, auf der sie 2021 Vize-Weltmeisterin geworden war.

Emma Aicher (l.) und Kira Weidle-Winkelmann jubeln über Bronze in der Team-Kombination.
Emma Aicher (l.) und Kira Weidle-Winkelmann jubeln über Bronze in der Team-Kombination.  © Michael Kappeler/dpa

10. Februar, 14.19 Uhr: Birk Ruud gewinnt Slopestyle-Wettbewerb der Männer

In einem von Stürzen geprägten Wettbewerb hat sich Birk Ruud den Olympiasieg gesichert. Kein Athlet konnte den starken ersten Lauf des Norwegers toppen, der im letzten Durchgang selbst zu Fall kam, Silber gewann der US-Amerikaner Alex Hall vor Luca Harrington aus Neuseeland.

Für Ruud ist es bereits die zweite Goldmedaille bei Olympia: 2022 entschied er den Big-Air-Wettbewerb in Peking für sich.

Birk Ruud aus Norwegen feiert den Sieg im Slopestyle.
Birk Ruud aus Norwegen feiert den Sieg im Slopestyle.  © Oliver Weiken/dpa

10. Februar, 13.55 Uhr: Italien wird Olympiasieger im Shorttrack

Die ersten Medaillen im Shorttrack sind vergeben! Im A-Finale der Mixed-Team-Staffel setzte sich Gastgeber Italien vor Kanada und Belgien durch.

Ein deutsches Team war nicht am Start.

10. Februar, 13.51 Uhr: Katharina Schmid nicht für Mixed-Teamwettbewerb nominiert

Beim Mixed-Teamwettkampf verzichten die deutschen Skispringer auf Fahnenträgerin Katharina Schmid. Stattdessen setzen die Trainer auf Selina Freitag und Agnes Reisch, die im Normalschanzen-Springen am Samstag beide vor Schmid gelegen hatten.

Ergänzt wird das Quartett vom frischgebackenen Olympiasieger Philipp Raimund und Felix Hoffmann.

Für Katharina Schmid heißt es im Mixed-Wettbewerb zuschauen und anfeuern.
Für Katharina Schmid heißt es im Mixed-Wettbewerb zuschauen und anfeuern.  © Daniel Karmann/dpa

10. Februar, 13.45 Uhr: Johannes Høsflot Klæbo holt zweites Gold dieser Spiele

Favoritensieg im Sprint der Männer! Bei den Langläufern gewann Superstar Johannes Høsflot Klæbo wie schon im Skiathlon Gold. Hinter dem dominanten Norweger schnappte sich der US-Amerikaner Ben Ogden Silber, Klæbos Landsmann Oskar Opstad Vike holte Bronze.

Als bester Deutscher erreichte Jan Stoelben das Viertelfinale, Janosch Brugger war schon in der Qualifikation ausgeschieden.

Zweites Gold für Johannes Høsflot Klæbo!
Zweites Gold für Johannes Høsflot Klæbo!  © Daniel Karmann/dpa

10. Februar, 13.30 Uhr: Dreifacher Schweden-Triumph

Triple-Podium für die Schwedinnen! Im Finale des Langlauf-Sprints setzte sich Linn Svahn vor ihren Landsfrauen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist durch.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

