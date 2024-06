Steigerung zum Vorjahr: So viele Veilchen-Fans waren diese Saison im Stadion

Aue - 165.662 Zuschauer besuchten in der abgelaufenen Saison die Heimspiele des FC Erzgebirge . Das waren im Schnitt 8719 pro Partie, das ist allerdings nur Rang elf in der 3. Liga . Die Verantwortlichen haben ihr Ziel dennoch erreicht.

Und weiter: "Wir konnten unseren Kern an Fans steigern. Bei uns kommt es zudem auch darauf an, wer in Aue spielt. Das macht sich schon bemerkbar, ob Dresden, 1860 oder Mannheim, die den Gästeblock voll machen, bei uns gastieren oder Sandhausen sowie Verl."

Dass Aue punktgleich hinter Ulm und Münster drittstärkste Heimmannschaft war, wurde honoriert. Das Plus tut auch in der klammen Kasse gut.

Vorstandssprecher Robert Scholz (52) ist zufrieden, da es im Schnitt knapp 1000 Zuschauer pro Partie mehr waren als noch in der Saison 2022/2023. Damals pilgerten 147.699 ins Erzgebirgsstadion.

"Gerade das letzte Spiel gegen Mannheim hat gezeigt, wo es hingehen kann. Es ging um nichts mehr und trotzdem hatten wir über 11000 Fans. Wäre schön, wenn es immer so wäre", sagt Scholz.

Obwohl Aue gerade in der Hinrunde ein Problem hatte. Der FCE spielte fünf von neun Heimspielen unter Flutlicht, dreimal am Sonntag sowie je einmal Freitag und Mittwoch. In der Rückrunde war dies nur einmal der Fall - gleich zum Jahresauftakt gegen Essen.

"Im Sommer geht das mal noch, im Herbst war es ungünstig", so Scholz. Aue hatte im Herbst beim DFB angemahnt, nicht immer Sonntagabend spielen zu müssen. "Am Anfang hat der Verband keine unserer Wünsche akzeptiert. Als wir noch einmal energisch vorgesprochen haben, wurde es besser." Aue spielte in der Rückrunde fast nur noch samstags.

Für die kommende Saison bleibt Aue bei den geplanten Zahlen dieses Jahres um die 8000 Fans pro Spiel. Scholz hofft aber erneut auf eine Steigerung.