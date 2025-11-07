Suche beendet: Er wird neuer Aue-Manager

Aue - Habemus Geschäftsführer! Der FC Erzgebirge kann nach mehrmonatiger Suche den vakanten Posten des kaufmännischen Geschäftsführers ab 1. Dezember mit Enrico Böhme neu besetzen. Der gebürtige Stollberger war seit 2021 als Prokurist für die WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH tätig.

Enrico Böhme war zuletzt Prokurist bei der WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH. © FCE

"Wir freuen uns sehr, Enrico Böhme an Bord des FC Erzgebirge Aue begrüßen zu dürfen und bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit der Gremien in dieser wichtigen Personalie", sagt der scheidende Veilchen-Präsident Roland Frötschner.

Böhme folgt auf Olaf Albrecht, dessen Trennung bereits im Januar öffentlich kommuniziert worden war. Eigentlich wollte der Kumpelverein bereits zum 1. Juli dessen Nachfolger präsentieren. Wunschkandidatin war lange Zeit Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba. Nach ihrer Absage zog sich die Suche bis jetzt hin.