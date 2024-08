Tabellenführer! Vier Gründe, warum es bei den Auer Veilchen so gut läuft

Aue - Makellose Punktausbeute, Sachsenderby gewonnen , Tabellenführer, im DFB-Pokal dem Erstligisten Borussia Mönchengladbach mehr als eine Halbzeit lang die Stirn geboten: Der FC Erzgebirge ist richtig stark in die neue Saison gestartet. TAG24 nennt Gründe für die gute Frühform der Veilchen.

Was für ein Gewinn für die Veilchen! Mika Clausen (22, l., gegen Dresdens Philip Heise) brillierte in den ersten Spielen. © IMAGO/Sven Leifer

Tim Hoffmann (19), Maxim Burghardt (19) und Mika Clausen (22) haben sich vom ersten Spieltag an in der Startelf festgespielt, überzeugen, obwohl sie letzte Saison noch Regionalliga oder Burghardt sogar Oberliga gespielt hatten.

Dazu sind Ricky Bornschein (24) und Pascal Fallmann (20) als Wechsler für Goalgetter Bär sowie Burghardt derzeit gesetzt.

Clausen: "Man merkt schon den Unterschied, weil es nochmal viel schneller geht, gerade in der Rückwärtsbewegung. Man muss immer da, immer wach sein. Das ist ein großer Unterschied. Ansonsten versuche ich, mein Spiel so zu spielen, wie ich es in der vierten Liga getan habe."