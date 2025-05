Torwart-Zukunft bei Aue: Wird Uhlig irgendwann der neue Männel?

Aue - Der Jüngste in der Startelf war am Ende derjenige, über den sie alle am meisten sprachen. Max Uhlig (18) feierte vor der ausverkauften Grünwalder Straße sein Profidebüt zwischen den Pfosten und hielt dem FC Erzgebirge einen Punkt beim 1:1 (1:0) gegen die in der Rückrunde so formstarken Sechziger fest.