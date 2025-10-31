Ultras greifen nach Sitz im Aue-Aufsichtsrat

Aue - In zwei Wochen steigt die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung beim FC Erzgebirge Aue . Je näher der Termin rückt, desto mehr Personalien werden bekannt. Außerdem endet am Freitagabend um 23.59 Uhr die Frist für die Aufstellung zur Aufsichtsratswahl. Wie TAG24 vorab erfuhr, befindet sich unter den Kandidaten mit Federico Stano auch ein Vertreter aus der aktiven Fanszene.

Unter den Kandidaten für den Aue-Aufsichtsrat ist auch ein Vertreter aus der aktiven Fanszene. © picture point/Sven Sonntag

Geht seine Wahl durch, wäre er nach Vorstandsmitglied Jörg Püschmann der zweite Auer Ultra in den beiden wichtigen Vereinsorganen.

Per se negativ muss das nicht sein - solange der Einfluss nicht überhandnimmt. Zumal schon seit einigen Jahren ein Trend zu beobachten ist, dass Vertreter aus der Fankurve in den Gremien ihrer jeweiligen Klubs vertreten sind.

Ein positives Beispiel hierfür findet sich ein paar Kilometer die Mulde flussabwärts. So gehören beim FSV Zwickau mit André Beuchold und Matthias Bley zwei aus der aktiven Fanszene dem Vorstand an.

Beuchold ist zudem hauptamtlicher kaufmännischer Geschäftsführer und als Sanierer seit 2023 dafür zuständig, dass der seinerzeit am Rande der Insolvenz stehende Viertligist seine Schulden von einst drei Millionen Euro auf unter eine Million Euro verringern konnte.