US-Boy Malone: Seine Einwürfe sind eine neue Aue-Waffe!

So zum Beispiel am 9. April in Dresden. Einwurf Malone aus 30 Metern, Kopfballverlängerung Simon Lorenz (28), Fallrückzieher Pascal Testroet (34). Das war das zwischenzeitliche 2:1 für Ingolstadt bei Dynamo, am Ende hieß es 2:2.

FCE-Neuzugang Ryan Malone (32) soll mit seiner Erfahrung mehr Stabilität in die Auer Defensive bringen. © Picture Point / Sven Sonntag

An Aue selbst hat der in Chicopee (Massachusetts) geborene Kicker keine guten Erfahrungen. "In der Rückrunde haben wir mit Ingolstadt hier 0:1 verloren."

Das hat umgedreht allerdings sehr beim Klassenerhalt des FCE geholfen, sonst wäre er jetzt nicht hier. "Das stimmt auch wieder, so sieht's aus", lacht er laut.

Dass der FCE nicht noch einmal in solch eine Situation gerät, dafür wurde er geholt. Mit seinen 32 Jahren soll er vorangehen, den Laden in der Defensive zusammenhalten. Trainer Jens Härtel (56) traut ihm das zu.

"Das ist nach Magdeburg und Rostock unsere dritte Station. Der Trainer war natürlich ein Punkt bei meinem Wechsel. Ich fühle mich sehr wohl mit ihm, er ist ein guter Trainer", so Malone.

Und deshalb weiß er auch, was die Jungs in der Vorbereitung so erwartet. "Das ist nicht nur Ruhe und Fußballtennis", sagt er mit einem Augenzwinkern. "Nee, die Vorbereitung hat es schon in sich, die ist knackig. Ich habe den Jungs aber schon gesagt: Ihr werdet sehen, am 1. Spieltag sind wir fit - und das bis zum kompletten Ende des Spiels."

Das heißt: Es wartet harte Arbeit.