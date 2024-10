Veilchen knabbern noch an Niederlage gegen Hansa

Aue - Der FC Erzgebirge Aue kassiert am Samstag die erste Heimniederlage gegen Hansa Rostock . Ein Fehlschlag, an dem die Veilchen immer noch zu knabbern haben.

Knapp vorbei: Pascal Fallmann (20) verpasst gegen Hansa diese gute Gelegenheit. © picture point/Sven Sonntag

"Der Frust ist da. Mal verliert man ...", wollte Verteidiger Tim Hoffmann nach dem späten 1:2 gegen Hansa Rostock nicht die Flinte ins Korn werfen.

Sein zweiter Satz ließe sich treffend mit "Mal gewinnen die anderen" beenden. Hatte der FC Erzgebirge in Aachen (2:1) oder dem Last-Minute-Remis in Haching (2:2) das Matchglück auf seiner Seite, war es diesmal zum Gegner gewechselt.

"Ich fand, dass wir es nicht schlecht gemacht haben - auch nach der Gelb-Roten Karte. Rostock kam viel über lange Bälle. Das Spiel dann durch einen Standard zu verlieren, ist bitter", so Hoffmann.

Während es der Kogge gelang, in ihrer Drangphase - zugegeben in Überzahl - einen Treffer zu erzielen, gelang Aue genau dies in der ersten Halbzeit nicht, als Hansa nach dem 1:0 wankte und die Dotchev-Elf derweil die komplette Spielkontrolle innehatte.

Hoffmann: "Rostock stand mit hinten mit einer Fünferkette, was es schwer gemacht hatte. Die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht gemacht."