Verlängert! Aue-Spieler Anthony Barylla bleibt bis 2027

Auch Barylla freut sich auf weitere Jahre in Aue. "Mit dem neuen Vertrag im Rücken möchte ich mich schnellstmöglich wieder ins Team kämpfen und habe die gleichen ambitionierten Ziele wie der Verein", so der Abwehrspieler.

Heidrich weiter: "Er kommt gerade erst ins beste Fußballalter und ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, zudem immer verlässlich. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Anthony unser Angebot angenommen hat und sich wohlfühlt im Lößnitztal."

"Die Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt unmittelbar nach seiner Verletzungspause ist auch ein Vertrauensbeweis und Signal, welch zentrale Rolle Anthony Barylla in unseren Planungen spielt", sagt Aue-Sportchef Matthias Heidrich (45).

Eigentlich wäre der Vertrag des Abwehrspielers am Saisonende 2023/24 ausgelaufen. Doch nun verlängerte der FCE den 26-Jährigen bis zum 30. Juni 2027.

Seit 2021 ist Anthony Barylla bei den Veilchen. Nun werden noch weitere Jahre hinzukommen. © Picture Point/Gabor Krieg

Barylla spielte zunächst beim SV Schmölln, wechselte dann in die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig. Anschließend ging es zum FSV Zwickau, danach zum 1. FC Saarbrücken.

Seit 2021 trägt 26-Jährige das Trikot der Veilchen. Sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga gehörte er zu den Leistungsträgern des Teams.

Insgesamt absolvierte Barylla 56 Pflichtspiele für den FC Erzgebirge Aue, blickt auf insgesamt 120 Partien in der 3. Liga sowie 28 Zweitliga-Einsätze zurück.

Erst vor Kurzem wurde Barylla ausgebremst: Er fehlte zwei Monate, weil er sich beim Training am Oberschenkel verletzt hatte. Mitte Oktober konnte der in Gera geborene Abwehrspieler wieder am Training teilnehmen.

Übrigens: Sein Vater André Barylla (56) spielte ebenfalls für den FSV Zwickau und für den FC Erzgebirge Aue.