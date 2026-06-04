04.06.2026 07:36 Was wäre wenn? Falls TSV verzichtet, ist Aue für die 3. Liga bereit?

1860 München hat keine Lizenz für die 3. Liga erhalten. Sollte der TSV Havelse verzichten, wäre Aue der Klassenerhalt sicher. Sind die Veilchen dafür bereit?

Von Thomas Nahrendorf

Aue-Bad Schlema - Rettung am Grünen Tisch? Nachdem der TSV 1860 München keine Lizenz erhalten hat, geht es darum, ob der TSV Havelse oder der FC Erzgebirge in der 3. Liga bleibt. Würden die Niedersachsen aufgrund ihres Stadionproblems verzichten, wäre Aue der nächste Nachrücker. Und von da gab es auf TAG24-Nachfrage ein klares Ja.

Kvicha Shubitidze (51) verlor als Aue-Trainer nur ein Spiel. Die Rettung kam für den Verein aber zu spät. © Roger Petzsche / PICTURE POINT Als am Mittwoch kurz vor 18 Uhr die Meldung aus München kam, dass die Löwen aus finanziellen Gründen den Gang in die Regionalliga antreten müssen, herrschte in Aue plötzlich reges Treiben. Die Telefondrähte glühten, auch mit Vereinsvertretern aus Havelse. "Wenn es die Möglichkeit geben sollte und Havelse würde verzichten, was ich persönlich nicht glaube, dann würden wir es machen. Wir würden den Platz von 1860 einnehmen", sagte FCE-Pressesprecher Lars Töffling. "Ganz klares Ja." Doch er geht mit dem Szenario noch ganz vorsichtig um, wie alle anderen auch im Verein, denn der TSV Havelse hat das Vorrecht, ist in der Endabrechnung der Drittliga-Saison 2025/26 einen Platz und einen Punkt vor Aue gelandet. FC Erzgebirge Aue Aue verstärkt sich: Rechtsverteidiger kickte im Nachwuchs für den FC Bayern "Wir warten erst einmal ab, welche Signale aus Havelse kommen", so Töffling: "Wir haben die Lizenz für die neue Saison bekommen, die wirtschaftliche Voraussetzung ist gegeben. Daher würden wir es auch machen."

Wie geht es bei Klassenerhalt mit Spielern weiter?