Weil sich Aue zweimal nicht zuckte: Möglicher Sportchef ist jetzt Kaderplaner bei Zweitligist

Aue - Die jüngsten Personalentscheidungen bei Erzgebirge Aue sind allesamt Rohrkrepierer gewesen - und mittlerweile schon wieder Geschichte. Sportchef Michael Tarnat (56) warf am Ostersonntag das Handtuch, Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) und 'Co' Lars Fuchs (43) wurden nach neun sieglosen Spielen von den Verantwortlichen ihrer Aufgaben entbunden.

Christoph Dabrowski (47, l.) und Michael Tarnat (56) sind bei den Veilchen nach kurzem Intermezzo schon wieder Geschichte. © picture point/Sven Sonntag

Dass neuerliche personelle Entscheidungen beim Cheftrainer und Sportdirektor derzeit nicht zu den dringendsten Fragen der sportlichen Leitung zählen, hatte TAG24 jüngst aus Beraterkreisen erfahren.

Es deckte sich auch mit den Worten von Sportvorstand Jens Haustein, der zumindest auf die Trainerfrage angesprochen sagte: "Für die neue Saison ist vieles denkbar und wir prüfen alle Varianten. Intern wie extern. Im Moment sind Khvicha Shubitidze (51) und Enrico Kern (47) in der Trainerverantwortung. Die Gespräche zur Planung über die Saison hinaus laufen parallel."

"Wenn es Spruchreifes zu vermelden gibt bei Personalien, werden wir es bekannt geben. Das gilt für den Kader wie auch für die Trainerposition", Haustein weiter.

Was einen möglichen neuen Sportchef anbelangt, ist eine Personalie vom Tisch, die Aue zweimal vorgeschlagen wurde: Bernd Nehrig (39). Der Ex-Profi wird neuer Kaderplaner des Zweitligisten 1. FC Magdeburg und soll zudem beim Aufbau eines strukturierten Scoutings mitwirken.

Im Lößnitztal wurde der 39-Jährige erstmals im Dezember angeboten, als der Kumpelverein die Nachfolge von Matthias Heidrich lösen musste. Nehrig, der insgesamt 27 Bundesliga- und 259 Zweitliga-Spiele bestritt, wurde wärmstens empfohlen, weil er im Fußball-Nordosten auch als Funktionär auf sich aufmerksam machte.