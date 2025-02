Weiter kein Sieg für Aue-Coach Härtel, aber Clausen rettet einen Punkt

Dabei erwischten die Erzgebirger zunächst den besseren Start und hätten durch Boris Tashchy (31) und Marcel Bär (32) früh in Führung gehen können, ja sogar müssen.

Rettung in letzter Minute: Mika Clausen (22, l.) trifft zum 1:1 Ausgleich. © PicturePoint/Sven Sonntag

Bär (43.) lenkte eine Flanke von Pascal Fallmann (21) an die Querlatte, Marvin Stefaniak (30) scheiterte mit dem Nachschuss an Jan Olschowsky (23). Mit

Rückstand und Pfiffen ging's in die Kabine, aus der Aue mit anderer Körpersprache kam, sich aber schwer tat klare Chancen zu erarbeiten.

Alemannia lief weiterhin sehr hoch an, störte Aue im Aufbau und setzte Nadelstiche. "Wir haben weiter gedrückt, hatten aber Glück, dass Aachen

das Buch nicht zuklappt", so Härtel.

Insofern relativiert das den "mehr als verdienten Punkt" ein Stück weit und macht ihn zu einem glücklichen Remis, da Kevin Goden (25, 84.) frei vor Männel die nötige Genauigkeit vermissen ließ und die Kugel drüber jagte.

Das war knapp für Aue, das dadurch im Spiel blieb und dank einer Einzelaktion noch zum Ausgleich kam. Clausen wurde vor dem Sechzehner nicht attackiert und fasste sich aus 25 Metern ein Herz - Olschowsky chancenlos.